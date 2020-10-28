The Sun принес извинения Погба за публикацию ложной информации. Футбол

Британский таблоид The Sun извинился перед хавбеком "Манчестер Юнайтед" Полем Погба за публикацию новости о том, что он принял решение приостановить выступления за сборную Франции.

Напомним, The Sun утверждал, что Погба отказался выступать за национальную команду после неприятных высказываний президента страны Эммануэля Макрона об исламе, который исповедует футболист. Позже сам Поль опроверг эти слухи, назвав их fake news.

"Мы сообщили о том, что Погба завершил выступления за сборную после того, как это было опубликовано на спортивном сайте. История также была перепечатана изданиями The Mirror, Mail Online и другими сайтами.

Погба опроверг эту информацию, а мы, в свою очередь, обновили статью должным образом. Приносим извинения за неудобства", - заявили представители The Sun в Twitter .

Напомним, что 27-летний Поль был одним из лидеров сборной Франции, которая в 2018 году во второй раз в своей истории выиграла Чемпионат мира.

Всего Погба сыграл за Les Bleus 72 матча и забил 10 голов.