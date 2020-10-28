Главный тренер "Шахтера" ответил на критику Мораеса, которого не пригласили на клубную фотосессию

Жуниора "прифотошопят" на общую фотографию "Шахтера".

Главный тренер "Шахтера" ответил на критику Мораеса, которого не пригласили на клубную фотосессию
Луїш Каштру
Фото: ФК "Шахтар"

В настоящее время "Шахтер" находится в Милане, готовясь к матчу второго тура Лиги чемпионов против "Интера".

Однако главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру нашел время прокомментировать высказывания форварда Жуниора Мораеса, которому очень не понравилось его отсутствие на командной фотосессии.

"Конечно, я рассчитываю на него, как и на всех остальных. Он не был на фотосессии, поскольку медицинский штаб не позволил ему присутствовать из-за того, что у него ранее был коронавирус.

Насколько мне известно, его должны "прифотошопить" на общее командное фото", - заявил португальский специалист во время предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что в комментариях к записи, посвященной фотосессии, Мораес пошутил, написав: "Спасибо за приглашение".

Напомним, матч "Интер" - "Шахтер" состоится сегодня на "Сан-Сиро". Начало поединка - в 19:55.

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