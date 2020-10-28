Главный тренер "Шахтера" ответил на критику Мораеса, которого не пригласили на клубную фотосессию

В настоящее время "Шахтер" находится в Милане, готовясь к матчу второго тура Лиги чемпионов против "Интера".

Однако главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру нашел время прокомментировать высказывания форварда Жуниора Мораеса, которому очень не понравилось его отсутствие на командной фотосессии.

"Конечно, я рассчитываю на него, как и на всех остальных. Он не был на фотосессии, поскольку медицинский штаб не позволил ему присутствовать из-за того, что у него ранее был коронавирус.

Насколько мне известно, его должны "прифотошопить" на общее командное фото", - заявил португальский специалист во время предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что в комментариях к записи, посвященной фотосессии, Мораес пошутил, написав: "Спасибо за приглашение".

Напомним, матч "Интер" - "Шахтер" состоится сегодня на "Сан-Сиро". Начало поединка - в 19:55.