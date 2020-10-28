"Шахтер" прервал неприятную матчевую серию в Лиге чемпионов

"Горняки" сыграли "на ноль" с "Интером".

"Шахтер" прервал неприятную матчевую серию в Лиге чемпионов
"Шахтар"

Во втором туре Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл в нулевую ничью с "Интером".

"Горняки" удержали свои ворота сухими впервые с 2015 года после 23 поединков подряд (без учета квалификаций), когда донецкий клуб пропускал в Лиге чемпионов.

Последняя встреча, в которой "Шахтер" оставил свои ворота сухими, состоялась 3 ноября 2015 года против "Мальме" (4:0).

25 ноября того же года стартовала неприятная серия "Шахтера", когда будущий победитель турнира "Реал" на "Арене Львов" отгрузил "горнякам" четыре гола, при этом три получил в ответ.

Примечательно, что и последним клубом в рамках этой серии стал "Королевский клуб", который дважды поразил ворота "горняков" в матче первого тура ЛЧ.

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