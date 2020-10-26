ФИФА дисквалифицировала игрока УПЛ на 2 года за участие в договорных матчах. Футбол

"Львов" лишился Ярослава Богунова.

ФИФА дисквалифицировала игрока УПЛ на 2 года за участие в договорных матчах
Фото: ФІФА

Полузащитник "Львова" Ярослав Богунов отстранен от футбола под эгидой ФИФА на 2 года за участие в договорных встречах, сообщает "Прессбол".

Срок дисквалификации заканчивается 5 августа 2022 года.

Богунов был наказан за участие в договорном матче в 2017 году за клуб "Нафтан" из белорусского города Новополоцка. Тогда футболист получил предложение заработать 1000 долларов за проигрыш в два и более мячей в матче против брестского "Динамо".

Стоит отметить, что сначала Ярослав был отстранен только Федерацией футбола Беларуси, однако ФИФА ужесточила наказание и распространила решение организации на все соревнования под своей эгидой.

В текущем сезоне Богунов провел четыре матча в составе "золотых львов".

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