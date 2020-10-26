Встреча Месси и Роналду в Лиге чемпионов под большим вопросом. Футбол

Криштиану в третий раз сдал положительный тест на COVID-19.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прошел очередной тест на наличие в организме вируса COVID-19.

Как утверждает Tuttosport, третий тест футболиста, проведенный в субботу, вновь оказался положительным.

Так что участие CR7 в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" в ближайшую среду - под большим вопросом.