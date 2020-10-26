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2020-10-26
Встреча Месси и Роналду в Лиге чемпионов под большим вопросом. Футбол
Криштиану в третий раз сдал положительный тест на COVID-19.
Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду
Фото: Marca
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прошел очередной тест на наличие в организме вируса COVID-19.
Как утверждает Tuttosport, третий тест футболиста, проведенный в субботу, вновь оказался положительным.
Так что участие CR7 в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" в ближайшую среду - под большим вопросом.
Согласно протоколу УЕФА, чтобы футболисту позволили сыграть, у него должен быть отрицательный тест за 24 часа до поединка. То есть во вторник, 27 октября, Криштиану должен сдать отрицательный тест на СOVID-19.