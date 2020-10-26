В Формуле-1 на первом круге Гран-при Португалии Райкконен обогнал 11 болидов

Геройство финна на старте не помогло ему набрать очки.

В Формуле-1 на первом круге Гран-при Португалии Райкконен обогнал 11 болидов
Кімі Райкконен
Фото: twitter.com/alfaromeoracing

Накануне состоялся 12-й этап в Формуле-1 - Гран-при Португалии.

Гонку в Портимао выиграл британец Льюис Гамильтон на "Мерседесе", став абсолютным рекордсменом в серии.

Отметим, что на старте замечательную работу продемонстрировал чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен.

Пилот "Альфа Ромео" воспользовался непростыми погодными условиями (моросил дождь) и прорвался с 16-й позиции на 5-ю только за один стартовый круг.

К сожалению для поклонников финна, гонку Райкконен закончил в шаге от очковой зоны - на 11-й позиции.

From P16 to P6 ?

An amazing start for Kimi Raikkonen at Portimao ?#PortugueseGP ?? #F1 pic.twitter.com/cRneQ4dw2O

— Formula 1 (@F1) October 25, 2020

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