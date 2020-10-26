Серия А снова запретила болельщикам посещать матчи

Матчи Серии А с этой недели вновь будут проходить без зрителей, сообщает Sky Sport Italia.

Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который отметил, что это связано с антиковидными мерами.

В то же время не будет запрета на проведение соревнований.

Ранее на матчи в Италии пускали до 1000 человек, однако затем планировали сократить это число вдвое.

При этом звучали призывы остановить Серию А из-за пандемии. В частности, об этом говорила заместитель министра здравоохранения Сандра Дзампа.

В нынешнем сезоне Серии А сыграно уже 5 туров. лидирует "Милан", который набрал 100-процентное количество очков и сегодня проведет последний матч тура против "Ромы".