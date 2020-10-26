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2020-10-26
Серия А снова запретила болельщикам посещать матчи
В Италии пытаются сдержать вторую волну коронавируса.
Фото: obnovlenie.ru
Матчи Серии А с этой недели вновь будут проходить без зрителей, сообщает Sky Sport Italia.
Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который отметил, что это связано с антиковидными мерами.
В то же время не будет запрета на проведение соревнований.
Ранее на матчи в Италии пускали до 1000 человек, однако затем планировали сократить это число вдвое.
При этом звучали призывы остановить Серию А из-за пандемии. В частности, об этом говорила заместитель министра здравоохранения Сандра Дзампа.
В нынешнем сезоне Серии А сыграно уже 5 туров. лидирует "Милан", который набрал 100-процентное количество очков и сегодня проведет последний матч тура против "Ромы".