В Украинской премьер-лиге очередное увольнение главного тренера

"Львов" принял отставку Цецадзе.

В Украинской премьер-лиге очередное увольнение главного тренера
Георгій Цецадзе
Фото: pfclviv.com

После домашнего поражения от "Днепра-1" (1:3) в рамках 7-го тура Украинской премьер-лиги главный тренер ПФК "Львов" Георгий Цецадзе написал заявление о своей отставке, которую удовлетворило руководство клуба, сообщает пресс-служба львовян.

Имени нового или временного наставника не сообщают.

Цецадзе возглавил "Львов" всего четыре месяца назад, заменив на посту армянина Егише Меликяна.

Текущий чемпионат Украины львовяне начали с шести поражений в семи матчах - команда с одним очком в активе замыкает турнирную таблицу УПЛ.

Всего под руководством Цецадзе "Львов" провел 12 матчей (3 ничьи и 9 поражений).

Напомним, 21 сентября главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко подал в отставку.

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