Новостей.COM ⇒
2020-10-26
Костюк не смогла доиграть финал турнира в США
Во время розыгрыша украинка почувствовала боль в ноге.
Марта Костюк
Фото: Instagram
Четвертая ракетка Украины Марта Костюк (№114 WTA) не сумела доиграть финал турнира ITF в американском Мейконе.
В финальном поединке 18-летняя киевлянка встречалась с хозяйкой соревнований Кэтрин Беллис (№173 WTA).
В начале решающего сета теннисистки провели длительный гейм. Во время очередного розыгрыша украинка почувствовала боль в ноге.
Посоветовавшись с командой, Костюк снялась с поединка, потеряв возможность завоевать свой четвертый в карьере титул победительницы турнира ITF.
Марта Костюк (Украина) - Кэтрин Беллис (США) - 4:6, 7:6 (7-4), 0:0 (отказ).
Стоит отметить, что в обновленном рейтинге WTA Марта поднимется на рекордную для себя 105-ю позицию.