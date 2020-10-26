Костюк не смогла доиграть финал турнира в США

Во время розыгрыша украинка почувствовала боль в ноге.

Костюк не смогла доиграть финал турнира в США
Марта Костюк
Фото: Instagram

Четвертая ракетка Украины Марта Костюк (№114 WTA) не сумела доиграть финал турнира ITF в американском Мейконе.

В финальном поединке 18-летняя киевлянка встречалась с хозяйкой соревнований Кэтрин Беллис (№173 WTA).

В начале решающего сета теннисистки провели длительный гейм. Во время очередного розыгрыша украинка почувствовала боль в ноге.

Посоветовавшись с командой, Костюк снялась с поединка, потеряв возможность завоевать свой четвертый в карьере титул победительницы турнира ITF.

Марта Костюк (Украина) - Кэтрин Беллис (США) - 4:6, 7:6 (7-4), 0:0 (отказ).

Стоит отметить, что в обновленном рейтинге WTA Марта поднимется на рекордную для себя 105-ю позицию.

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