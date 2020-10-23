Шикарная "пяточка" от Тете - в списке номинантов на лучший ассист недели Лиги чемпионов

С передачи бразильца "Шахтер" забил третий гол в ворота "Реала".

По итогам первого тура Лиги чемпионов УЕФА определил номинантов на лучшую голевую передачу недели.

В список не могли не попасть действия бразильского легионера "Шахтера" Тете, отдавшего передачу на Манора Соломона в противостоянии с "Реалом" (3:2).

В списке есть также выверенная подача Хуана Куадрадо на Мората в поединке "Динамо" - "Ювентус" (0:2), разрезной пас от Флориана Нойхауса на Йонаса Хофманна в матче "Интер" - "Боруссия" М. (2:2) и элегантный черпачок от Фрэнки Де Йонга, который закончился кривым голом Ансуи Фати в матче "Барселона" - "Ференцварош" (5:1).