Шикарная "пяточка" от Тете - в списке номинантов на лучший ассист недели Лиги чемпионов

С передачи бразильца "Шахтер" забил третий гол в ворота "Реала".

Шикарная "пяточка" от Тете - в списке номинантов на лучший ассист недели Лиги чемпионов
Тете
Фото: ФК "Шахтер"

По итогам первого тура Лиги чемпионов УЕФА определил номинантов на лучшую голевую передачу недели.

В список не могли не попасть действия бразильского легионера "Шахтера" Тете, отдавшего передачу на Манора Соломона в противостоянии с "Реалом" (3:2).

В списке есть также выверенная подача Хуана Куадрадо на Мората в поединке "Динамо" - "Ювентус" (0:2), разрезной пас от Флориана Нойхауса на Йонаса Хофманна в матче "Интер" - "Боруссия" М. (2:2) и элегантный черпачок от Фрэнки Де Йонга, который закончился кривым голом Ансуи Фати в матче "Барселона" - "Ференцварош" (5:1).

А вот и подоспели лучшие ассисты недели ?
Ваш фаворит?

Выверенная подача Куадрадо ?
Шикарная пяточка Тете ?
Проникающая от Нойхауса ?
Закидушка де Йонга на Фати ?#ЛигаЧемпионов | @LaysUnited pic.twitter.com/dKRL8TcIun

УЕФА (@UEFAcom_ru) October 23, 2020

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