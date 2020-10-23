Форварду "Реала" грозит полгода тюрьмы

Форвард мадридского "Реала" Лука Йович рискует попасть в тюрьму на родине, в Сербии, сообщает Marca.

22-летнего футболиста обвинили в нарушении карантина в Белграде весной этого года. Луке грозит полгода тюрьмы.

Напомним, 19 марта Йович нарушил карантин, введенный в Сербии из-за пандемии коронавируса: форвард вернулся из Испании в Сербию и должен был провести на обязательном карантине 28 дней, однако был замечен на улицах Белграда.

Сам игрок утверждал, что не знал о запрете и пошел в магазин. Сообщалось, что Луке грозит наказание в виде штрафа, лишения свободы на срок до трех лет или домашнего ареста.

Отмечают, что смягчить возможное наказание может тот факт, что Йович уже выплатил € 30 тыс. штрафа.