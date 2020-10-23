В матче Лиги Европы игрок "Глазго" забил удивительный гол с 50 метров. Футбол

Мяч Кемара Руфа многих ошеломил.

В матче Лиги Европы игрок "Глазго" забил удивительный гол с 50 метров
Фото: Twitter

В стартовом туре Лиги Европы "Глазго Рейнджерс" играл на выезде против бельгийского "Стандарда".

До последней минуты матча итог мог измениться: гости выигрывали - 1:0.

На 90+3 минуте в 10 метрах от своей штрафной мяч подхватил форвард "Глазго" Кемар Руф. На нем сразу повисли соперники.

Однако 27-летнему англичанину ямайского происхождения удалось сбросить с плеч четырех игроков "Стандард", дойти по диагонали до центра поля, краем глаза заметив, что голкипер далеко вышел из ворот, и зарядить с 50 метров по воротам бельгийцев.

Вышел удивительный гол, который оценил и главный тренер "Глазго" Стивен Джерард.

"Этот гол - момент гениальности, Руф показал мировой класс. Я профессионально играл в футбол с 1998 года, и это лучший гол, который я когда-либо видел вживую", - цитирует легенду "Ливерпуля" Goal.com.

Kemar Roofe, Glasgow Rangers, hizo el gol del a?o...

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— moisESPN (@moillorens) October 22, 2020

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