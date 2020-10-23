Гутцайт: 2,8 млрд грн предусмотрено в госбюджете на подготовку к Олимпийским играм

Среди поставленных задач - обеспечить организацию учебно-тренировочных сборов украинских команд, отдельная статья - вознаграждения нашим спортсменам-победителям и их тренерам.

Гутцайт: 2,8 млрд грн предусмотрено в госбюджете на подготовку к Олимпийским играм
Фото: kyivcity.gov.ua

Правительство предусмотрело выделение из государственного бюджета Украины 2,8 млрд грн на подготовку к Олимпийским играм.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина со ссылкой на министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

"Также подняли тему подготовки наших спортсменов к Олимпийским играм. На следующий год предусматривается выделение средств из государственного бюджета в размере 2,8 млрд грн на подготовку и участие украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх 2021 года и подготовку к зимним играм 2022 года . Уверен, что наши будущие чемпионы смогут полноценно подготовиться к соревнованиям", - сказал Гутцайт.

Министр добавил, что среди поставленных задач - обеспечить организацию учебно-тренировочных сборов украинских команд и оплатить расходы, связанные с участием украинских спортсменов в этих соревнованиях. Отдельная статья - вознаграждения нашим спортсменам-победителям и их тренерам.

По его словам, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждали развитие инфраструктуры, привлечение населения к физической активности и развитие спортивной медицины.

Напомним, в июле Гутцайт заявил, что правительство вернуло спорту почти полмиллиарда гривен из бюджета. По словам Гутцайта, деньги пойдут на:

  • 335,6 млн грн - на проведение 1146 спортивных мероприятий по олимпийским видам спорта
  • 30,1 млн грн - на проведение 144 спортивных мероприятий по неолимпийским видам спорта
  • 88,3 млн грн - на проведение 174 спортивных и других мероприятий с участием лиц с инвалидностью
  • 18,2 млн грн - на учебно-спортивные работы
  • 3,5 млн грн - осуществление антидопингового контроля спортсменов.

При этом суммарно финансирование расходов на развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта, на физкультурно-спортивную реабилитацию людей с инвалидностью и на подготовку и участие национальных сборных в Паралимпийских и Дефлимпийских играх из-за коронавируса было сокращено на 3,332 млрд гривен.

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