Усик за бой с Чисорой заработает в 2,5 раза меньше соперника

Гонорары упали.

Фото: totalsportal.com

Бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) состоится 31 октября.

Стали известны гонорары боксеров за этот поединок.

Изначально планировалось, что украинец заработает 2,2 млн фунтов, а американец - 6,9 млн, сообщает издание totalsportal.com.

Тогда как еще 3 млн должны были добраться промоутеру Эдди Хирну. Однако тогда бой должен был пройти на заполненной О2 Арене.

Но в ситуацию вмешалась пандемия COVID-19, и майский бой был перенесен.

Сейчас же гонорары боксеров значительно уменьшились, но коэффициент 2,5 в пользу Чисоры сохранился.

Чисоре гарантирован кэш в размере 4 млн фунтов, независимо от числа PPV, в то время как Усику гарантированы 1,5 млн.

Напомним, бой Усик - Чисора состоится в Лондоне на SSE Arena, Wembley без болельщиков, однако в Великобритании и Украине бой будет транслироваться по системе PPV.

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