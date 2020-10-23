В таблице коэффициентов УЕФА Украина оказалась под давлением Шотландии
УЕФА обновила рейтинг ассоциаций.
По завершению первого тура еврокубков УЕФА опубликовал обновленный рейтинг ассоциаций, по которому Украина отразила атаки Турции и сохранила стратегическую 11-ю позицию.
Однако у нас появился еще один соперник - Шотландия, которая практически догнала Украину.
Один выигрыш на три клуба - "Шахтер" обыграл "Реал" (3:2), а "Динамо" и "Заря" свои матчи проиграли "Ювентусу" (0:2) и "Лестеру" (0:3) соответственно - отразился в увеличении коэффициента на 0,4 балла.
В то же время Шотландия, у которой в еврокубках осталось всего 2 клуба ("Селтик" и "Глазго Рейнджерс"), также выиграла лишь один матч - "рейнджеры" обыграли "Стандард" 2:0 - и нарастила 0,5 балла.
Добавим, что Австрия имеет представительство в еврокубках в количестве 4-х клубов:
Австрия (добыто в туре 0,4 балла):
- "Зальцбург" (ЛЧ) сыграл вничью с "Локомотивом" - 2:
- "Рапид" (ЛЕ) проиграл "Арсеналу" - 1:2
- ЛАСК (ЛЕ) проиграл "Тоттенхэму" - 0:3
- "Вольфсберг" (ЛЕ) сыграл вничью с ЦСКА 1:1.
А Турция (добыто в туре 0 очков), как и Шотландия, имеет только двух представителей:
- "Истанбул" (ЛЧ) проиграл РБ "Лейпциг" 0:2
- "Сивасспор" (ЛЕ) проиграл "Вильярреалу" 3:5.