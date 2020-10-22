Определена квота болельщиков на матч "Шахтера" против "Интера" в Киеве (обновлено)

Донецкий клуб получил разрешение на проведение игры Лиги чемпионов со зрителями.

Определена квота болельщиков на матч "Шахтера" против "Интера" в Киеве (обновлено)
НСК "Олимпійський"
Фото: НСК Олимпийский

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и миланским "Интером" пройдет с болельщиками на трибунах, информирует пресс-служба "горняков".

"Шахтер" получил разрешение от Минздрава Украины на допуск 15% зрителей на трибуны НСК "Олимпийский". Болельщики смогут попасть на стадион при наличии средств индивидуальной защиты. Билеты можно будет приобрести на официальном сайте "Шахтера".

Матч "горняков" против "нерадзурри" во втором туре ЛЧ состоится 27 октября. Начало поединка в 19:55.

Накануне подопечные Луиша Каштру фантастически стартовали в ЛЧ, обыграв в Мадриде "Реал" - 3:2.

Напомним, в первом туре ЛЧ Киев принял 14 850 зрителей на матче между "Динамо" и "Ювентусом".

Обновление. "Шахтер" уже начал продажу билетов на матч с "Интером", информирует пресс-служба "горняков".

Приоритетное право на покупку в рамках первого этапа (22 октября) имеют владельцы абонементов всех сезонов, начиная с сезона 2013/14 включительно. Для них действует скидка в размере 10% от стоимости билета.

В рамках второго этапа (23 октября) приоритетное право на приобретение билетов получат подписчики Shakhtar Club. Третий этап стартует 24 октября - билеты будут доступны на официальном сайте клуба или в мобильном приложении Shakhtar Tickets.

Стоимость билетов варьируется от 150 гривен до 17 тысяч гривен.

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