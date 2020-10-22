В конце ноября в Киеве пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. Спортивные соревнования пройдут с учетом всех противоэпидемических требований.

Об этом KV В стало известно из сообщения издания “Вечерний Киев”.

“Коронавирус разделил людей на тех, кто остановился, и ушедших вперед. Художественная гимнастика – это один из видов спорта, который показывает, что нужно двигаться дальше. Я убеждена, что мы достойно проведем чемпионат, несмотря на объективные трудности. Спортивное мероприятие в текущих условиях будет нашей общей большой победой”, – заявила тренер Национальной сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина.

По ее словам, участие в соревнованиях уже подтвердили 39 команд.

Как сообщала KV , в Днепровском, Оболонском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах Киева по заказу КП “Киевстройреконструкция” обустроят 85 спортивных площадок. Работы до 10 декабря 2020 года будет выполнить ООО “Стрит Спорт”.

Напомним, председатель Киевской горгосадминистрации Виталий Кличко дал поручение разместить до 30 ноября плакаты, рекламирующие физическое воспитание и тренерскую работу. 50 постеров с фотографиями известных украинских тренеров будут размещены в метрополитене, а также на лайтбоксах и рекламных щитах в различных районах города.

Фото: pixabay