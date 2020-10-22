В конце ноября в Киеве пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике

В конце ноября в Киеве пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике

В конце ноября в Киеве пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. Спортивные соревнования пройдут с учетом всех противоэпидемических требований.

Об этом KVВ стало известно из сообщения издания “Вечерний Киев”. 

“Коронавирус разделил людей на тех, кто остановился, и ушедших вперед. Художественная гимнастика – это один из видов спорта, который показывает, что нужно двигаться дальше. Я убеждена, что мы достойно проведем чемпионат, несмотря на объективные трудности. Спортивное мероприятие в текущих условиях будет нашей общей большой победой”, – заявила тренер Национальной сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина.

По ее словам, участие в соревнованиях уже подтвердили 39 команд.

Как сообщала KV, в Днепровском, Оболонском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах Киева по заказу КП “Киевстройреконструкция” обустроят 85 спортивных площадок. Работы до 10 декабря 2020 года будет выполнить ООО “Стрит Спорт”.

Напомним, председатель Киевской горгосадминистрации Виталий Кличко дал поручение разместить до 30 ноября плакаты, рекламирующие физическое воспитание и тренерскую работу. 50 постеров с фотографиями известных украинских тренеров будут размещены в метрополитене, а также на лайтбоксах и рекламных щитах в различных районах города.

Фото: pixabay 


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ломаченко проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мираЛомаченко проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мира
Главный тренер молодежной футбольной сборной Украины обвинил фискальную службу в краже денегГлавный тренер молодежной футбольной сборной Украины обвинил фискальную службу в краже денег
Трансферная стоимость 18-летнего игрока сборной Украины после матчей Лиги наций увеличилась в 20 раз. ФутболТрансферная стоимость 18-летнего игрока сборной Украины после матчей Лиги наций увеличилась в 20 раз. Футбол
Главный тренер "Шахтера" назвал испанских журналистов невежамиГлавный тренер "Шахтера" назвал испанских журналистов невежами
Во время "Тура Фландрии" велогонщик врезался в мотоцикл сопровожденияВо время "Тура Фландрии" велогонщик врезался в мотоцикл сопровождения
Блок рекламы


Похожие новости
Определена квота болельщиков на матч "Шахтера" против "Интера" в Киеве (обновлено)Определена квота болельщиков на матч "Шахтера" против "Интера" в Киеве (обновлено)
Чемпиона первого чемпионата Украины по футболу жестоко избили в МосквеЧемпиона первого чемпионата Украины по футболу жестоко избили в Москве
Клуб УПЛ отказался переносить матч чемпионата из-за вспышки коронавируса в стане соперника. ФутболКлуб УПЛ отказался переносить матч чемпионата из-за вспышки коронавируса в стане соперника. Футбол
Самая слабая сборная Европы не проиграла впервые за шесть лет.Самая слабая сборная Европы не проиграла впервые за шесть лет.
В Формуле-1 на Гран-При Турции было продано более 40 тыс. билетов, но этап пройдет без зрителейВ Формуле-1 на Гран-При Турции было продано более 40 тыс. билетов, но этап пройдет без зрителей
Футбольным фанатам разрешили присутствовать на матчах в КиевеФутбольным фанатам разрешили присутствовать на матчах в Киеве
"Заря" узнала соперников по группе Лиги Европы"Заря" узнала соперников по группе Лиги Европы
Коронавирус повлиял на проведение чемпионата Украины по греко-римской борьбеКоронавирус повлиял на проведение чемпионата Украины по греко-римской борьбе
УЕФА перенес поединок Лиги Европы из-за военного конфликта в Нагорном КарабахеУЕФА перенес поединок Лиги Европы из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе
С этой недели матчи Украинской Премьер-лиги в Киеве будут проходить со зрителямиС этой недели матчи Украинской Премьер-лиги в Киеве будут проходить со зрителями
Последние новости
Подгружаем последние новости