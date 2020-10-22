В конце ноября в Киеве пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике
В конце ноября в Киеве пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. Спортивные соревнования пройдут с учетом всех противоэпидемических требований.
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“Коронавирус разделил людей на тех, кто остановился, и ушедших вперед. Художественная гимнастика – это один из видов спорта, который показывает, что нужно двигаться дальше. Я убеждена, что мы достойно проведем чемпионат, несмотря на объективные трудности. Спортивное мероприятие в текущих условиях будет нашей общей большой победой”, – заявила тренер Национальной сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина.
По ее словам, участие в соревнованиях уже подтвердили 39 команд.
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Напомним, председатель Киевской горгосадминистрации Виталий Кличко дал поручение разместить до 30 ноября плакаты, рекламирующие физическое воспитание и тренерскую работу. 50 постеров с фотографиями известных украинских тренеров будут размещены в метрополитене, а также на лайтбоксах и рекламных щитах в различных районах города.
Фото: pixabay