"Шахтер" сенсационно победил "Реал" в первом туре Лиги Чемпионов. Футбол

К поединку украинский клуб подошел с большими кадровыми проблемами.

"Шахтер" сенсационно победил "Реал" в первом туре Лиги Чемпионов
Фото: "Шахтар"

Футбольный клуб "Шахтер" в выездном матче сенсационно обыграл 13-кратного обладателя Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов - мадридский "Реал" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что к поединку "Шахтер" подошел с большими кадровыми проблемами. Из-за коронавируса игру пропустили половина игроков основы клуба: защитники Сергей Кривцов и Николай Матвиенко, полузащитники Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Алан Патрик и Тайсон, а также форвард Жуниор Мораес.

В первом тайме "горняки" забили в ворота хозяев три гола, которые остались без ответа. Открыл счет бразилец Тете, на 33-й минуте отличился израильский полузащитник Манор Соломон. Автогол зачислили защитнику "Реала" Рафаэлю Варану.

В начале второго тайма "Реалу" удалось отыграть два мяча. На 54-й минуте Модрич поразил ворота горняков. Менее чем через 10 минут Винисиус Жуниор забил "Шахтеру" второй мяч. На последних секундах матча Федерико Вальверде забил третий гол, но арбитр его отменил из-за офсайда одного из футболистов испанской команды.

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