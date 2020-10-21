Главный тренер "Шахтера" назвал испанских журналистов невежами

Матчем в Мадриде "Шахтер" стартует в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Накануне состоялись традиционные пресс-конференции главных тренеров команд-соперников.

В частности, наставник чемпиона Украины Луиш Каштру выразил свое недовольство испанскими журналистами, которые на аналогичной пресс-конференции с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом не задали ни одного вопроса о "Шахтере".

Каштру назвал это неуважением.

"Это недостаток уважения, журналисты могли хоть что-то спросить о "Шахтере". Пусть мы сейчас переживаем не лучший момент - это недостаток уважения. В мире сейчас очень много людей, которые не уважают друг друга. Так будет всегда. Мне это не нравится, я выступаю против этого", - заявил португальский специалист.

"Но мы должны жить с этим. Нет ничего хуже в мире, чем если мы будем недооценивать других. Нужно уважать всех. Коронавирус не всех научил, некоторые думают, что выше других, лучше. Это печально, но это правда", - констатировал Каштру.

Напомним, начало сегодняшнего матча "Реал" - "Шахтер" в 19:55.