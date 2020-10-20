Правительство Японии отреагировало на информацию о кибератаках РоSSии на Олимпиаду-2020

Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като отреагировал на заявление Великобритании и США , которые обвинили РоSSию в попытке сорвать Олимпийские игры-2020 с помощью кибератак.

"Нам известно о заявлении правительства Великобритании. Наша страна очень интересуется, собирает информацию и анализирует все, что касается киберпространства.

Я хотел бы воздержаться от комментариев по каждому отдельному факту, информации о них и анализа. Нельзя игнорировать кибератаки, которые действуют вредно, раскачивая основы демократии", - приводит слова чиновника championat.com.

Также прокомментировал информацию о кибератаках РоSSии оргкомитет Олимпиады-2020.

"В свете организации Олимпиады мы ведем подготовку и принимаем меры. На цифровые платформы, принадлежащие оргкомитету, непрерывно происходят атаки разного масштаба, но в последние годы не было ущерба, который мог бы существенно повлиять на работу", - приводит заявление оргкомитета championat.com, ссылаясь на телеканал NHK.

Напомним, британские и американские официальные лица назвали номер подразделения роSSийской военной разведки, которое якобы осуществляло кибератаки с целью не допустить проведения Олимпиады и Паралимпиады в столице Японии. В обвинительном заключении Министерства юстиции США говорится, что 6 членов подразделения сыграли ключевую роль в нападениях на цели, включая, в частности, французские выборы 2017 года и зимнюю Олимпиаду 2018 года в Южной Корее.

Обвинение уже объявлено подозреваемым. Британские официальные лица заявили, что хакеры также провели киберразведывательные операции против организаторов токийских Игр 2020 года, которые были перенесены из-за вспышки коронавируса.