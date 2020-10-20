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2020-10-20
Чемпиона первого чемпионата Украины по футболу жестоко избили в Москве
Сергей Гладышев работает в структуре "Спартака".
"Таврія"
Фото: ФК "Таврія"
В Москве жестоко избили чемпиона Украины 1992 года в составе симферопольской "Таврии" Сергея Гладышева, работающего тренером-селекционером "Спартака", сообщает Telegram.
Нападение произошло в районе Сокольники, недалеко от дома потерпевшего. В результате драки 59-летний специалист получил черепно-мозговую травму и перелом ребер.
В системе "Спартака" украинец работает два месяца. Он подбирает футболистов в "спартаковскую" академию.
Гладышев играл за несколько советских и роSSийских клубов, а сезон 1992 года провел в составе "Таврии" и помог ей выиграть первый в истории чемпионат Украины.