Чемпиона первого чемпионата Украины по футболу жестоко избили в Москве

В Москве жестоко избили чемпиона Украины 1992 года в составе симферопольской "Таврии" Сергея Гладышева, работающего тренером-селекционером "Спартака", сообщает Telegram.

Нападение произошло в районе Сокольники, недалеко от дома потерпевшего. В результате драки 59-летний специалист получил черепно-мозговую травму и перелом ребер.

В системе "Спартака" украинец работает два месяца. Он подбирает футболистов в "спартаковскую" академию.

Гладышев играл за несколько советских и роSSийских клубов, а сезон 1992 года провел в составе "Таврии" и помог ей выиграть первый в истории чемпионат Украины.