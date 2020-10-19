Трамп выиграл English Open по снукеру

Англичанин неудержим.

В западном пригороде Лондона Милтон-Кинси прошел финал English Open по снукеру.

Хозяин соревнований Джадд Трамп в захватывающем противостоянии с австралийцем Ником Робертсоном одержал минимальную победу - 9:8.

С 1 февраля 31-летний Трамп возглавляет рейтинг игроков. В 2019 году The Ace выиграл свой первый чемпионат мира.

В 14 лет Трамп сделал максимальный брейк, побив рекорд легендарного Ронни О\'Салливана.

В сезоне-2019/20 Трамп побеждал на International Championship, World Open, Northern Ireland Open, German Masters и Players Championship.

Итак, Джадд установил уникальное достижение - он стал первым игроком в истории, который выиграл шесть рейтинговых турниров в течение одного сезона.

С начала своей профессиональной карьеры (2005 год) Трамп заработал более 4 млн фунтов призовых.

Напомним, 7-кратный чемпион мира Стивен Гендри недавно объявил о возобновлении карьеры.