Трамп выиграл English Open по снукеру
Англичанин неудержим.
В западном пригороде Лондона Милтон-Кинси прошел финал English Open по снукеру.
Хозяин соревнований Джадд Трамп в захватывающем противостоянии с австралийцем Ником Робертсоном одержал минимальную победу - 9:8.
С 1 февраля 31-летний Трамп возглавляет рейтинг игроков. В 2019 году The Ace выиграл свой первый чемпионат мира.
В 14 лет Трамп сделал максимальный брейк, побив рекорд легендарного Ронни О\'Салливана.
В сезоне-2019/20 Трамп побеждал на International Championship, World Open, Northern Ireland Open, German Masters и Players Championship.
Итак, Джадд установил уникальное достижение - он стал первым игроком в истории, который выиграл шесть рейтинговых турниров в течение одного сезона.
С начала своей профессиональной карьеры (2005 год) Трамп заработал более 4 млн фунтов призовых.
Напомним, 7-кратный чемпион мира Стивен Гендри недавно объявил о возобновлении карьеры.