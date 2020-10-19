Усику есть куда опуститься: WBC ввел новую весовую категорию между крузервейтом и хэвивейтом
Ее ограничение будет составлять до 101,6 кг.
Всемирный боксерский совет (WBC) объявил об инновационном решении: он создал новый дивизион в тяжелом весе.
Новая весовая категория будет иметь ограничение до 101,6 килограмма, между крузервейтом (от 79,5 до 86,2 кг) и супертяжелым весом (от 101,6 кг), сообщает Boxing Social.
Президент WBC Маурисио Сулейман объяснил необходимость создания дивизиона тем, что супертяжеловесы становятся с годами более сильными.
Отметим, что в настоящее время Heavyweight начинается с веса 90,7 кг.
Более подробная информация появится в октябре. Название нового дивизиона пока остается неизвестным.
NEW WEIGHT CLASS SET ?— Boxing Social (@boxing_social)
?? Cruiserweight ? 190lbs
?? New division ? 224lbs
?? Heavyweight ? 224+
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@wbcmoroconfirms that the @WBCBoxingwill unveil a new weight class starting in November. ?
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