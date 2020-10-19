Усику есть куда опуститься: WBC ввел новую весовую категорию между крузервейтом и хэвивейтом

Ее ограничение будет составлять до 101,6 кг.

Усику есть куда опуститься: WBC ввел новую весовую категорию между крузервейтом и хэвивейтом
Олександр Гвоздик з поясом чемпіона WBC
Фото: wbcboxing.com

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил об инновационном решении: он создал новый дивизион в тяжелом весе.

Новая весовая категория будет иметь ограничение до 101,6 килограмма, между крузервейтом (от 79,5 до 86,2 кг) и супертяжелым весом (от 101,6 кг), сообщает Boxing Social.

Президент WBC Маурисио Сулейман объяснил необходимость создания дивизиона тем, что супертяжеловесы становятся с годами более сильными.

Отметим, что в настоящее время Heavyweight начинается с веса 90,7 кг.

Более подробная информация появится в октябре. Название нового дивизиона пока остается неизвестным.

NEW WEIGHT CLASS SET ?

?? Cruiserweight ? 190lbs
?? New division ? 224lbs
?? Heavyweight ? 224+

? @wbcmoro confirms that the @WBCBoxing will unveil a new weight class starting in November. ?

? https://t.co/Vr5Fq9ZjYC

? #LomaLopez Odds: https://t.co/OBFSBPCLZe#Boxing pic.twitter.com/IVdj5js90B

— Boxing Social (@boxing_social) October 17, 2020

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