Усику есть куда опуститься: WBC ввел новую весовую категорию между крузервейтом и хэвивейтом

Ее ограничение будет составлять до 101,6 кг.

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил об инновационном решении: он создал новый дивизион в тяжелом весе.

Новая весовая категория будет иметь ограничение до 101,6 килограмма, между крузервейтом (от 79,5 до 86,2 кг) и супертяжелым весом (от 101,6 кг), сообщает Boxing Social.

Президент WBC Маурисио Сулейман объяснил необходимость создания дивизиона тем, что супертяжеловесы становятся с годами более сильными.

Отметим, что в настоящее время Heavyweight начинается с веса 90,7 кг.

Более подробная информация появится в октябре. Название нового дивизиона пока остается неизвестным.