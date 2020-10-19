Блохин вошел в число номинантов на звание лучшего нападающего в истории по версии France Football

У украинца подобралась солидная компания.

Олег Блохин
Фото: francefootball.fr
Олег Блохин

Редакция авторитетного издания France Football собирает символическую сборную всех времен.

Для этого объявлены по 10 лучших игроков в истории на каждой позиции. Символическую Dream Team объявят 5 декабря.

Настал черед нападающих, которых поделили на три позиции: правые, левые и центральный. Отметим, что в десятку номинантов на позиции левого нападающего попал Олег Блохин, конкуренцию которому составят, в частности, Роналдиньо и Тьерри Анри.

Удивляет в этом списке форвардов присутствие Райана Гиггза и Криштиану Роналду. Первый никогда форвардом ни был, второй большую часть своей карьеры играл на противоположном фланге.

Номинанты на позицию левого нападающего:

Олег Блохин (СССР/Украина), Ривалдо (Бразилия), Криштиану Роналду (Португалия), Роберто Ривелино (Бразилия), Драган Джаич (Югославия), Роналдиньо (Бразилия), Райан Гиггз (Уэльс), Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ), Тьерри Анри (Франция), Христо Стоичков (Болгария).

Номинанты на позицию центрального нападающего:

Деннис Бергкамп (Нидерланды), Герд Мюллер (ФРГ), Йохан Кройф (Нидерланды), Ромарио (Бразилия), Кенни Далглиш (Шотландия), Роналдо (Бразилия), Эусебио (Португалия), Марко ван Бастен (Нидерланды), Шандор Кочиш (Венгрия ), Джордж Веа (Либерия).

Номинанты на позицию правого нападающего:

Дэвид Бекхэм (Англия), Жаирзиньо (Бразилия), Джордж Бест (Северная Ирландия), Кевин Киган (Англия), Самюэль Это\'О (Камерун), Стенли Мэтьюз (Англия), Луиш Фигу (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Гарринча (Бразилия), Арьєн Роббен (Нидерланды).

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