Во время "Тура Фландрии" велогонщик врезался в мотоцикл сопровождения

Неаккуратно действовал Жюльен Алафилипп.

Во время "Тура Фландрии" велогонщик врезался в мотоцикл сопровождения
Фото: скріншот

В минувший уик-энд прошла классическая однодневная велогонка "Тур Фландрии". Спортсмены проехали маршрут с 17 подъемами и 5 секторами брусчатки.

Победу одержал нидерландский велогонщик Мэтью ван дер Пол из команды Alpecin-Fenix.

Отметим, что меньше, чем за 40 км до финиша произошел неприятный эпизод с участием чемпиона мира по велоспорту Жюльена Алафилиппа, ехавшего в группе лидеров.

Француз из команды Deceuninck-Quick Step на повороте врезался в мотоцикл сопровождения.

Алафилипп не заметил, что мотоцикл, ехавший перед гонщиками, замедлил ход, врезался в него и упал. Жюльен серьезно повредил правую руку и не смог продолжить гонку.

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