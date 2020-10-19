В Английской Премьер-Лиге случился сексуальный скандал с участием одноклубника Зинченко и одной из лайнсвумен. Футбол
Серхио Агуэро неосторожно повел себя в матче.
Фото: скриншот
В рамках 5-го тура Английской Премьер-Лиги клуб украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити" наконец одержал первую победу на своем поле - "горожане" минимально обыграли "Арсенал" - 1: 0.
Кроме гола Рахима Стерлинга, матч был ознаменован событием с участием форварда хозяев Серхио Агуэро, который многие охарактеризовали как сексуальное насилие.
Незадолго до перерыва аргентинец, недовольный решением бокового арбитра Сиан Месси-Эллис, попытался убедить в этом лайнсвумен и неосторожно схватил женщину за шею.
В свою очередь, судье это не понравилось, и она попыталась убрать руку Серхио.
За такие действия Агуэро многие потребовали его дисквалифицировать.
Однако несмотря на то, что правила запрещают футболистам касаться членов судейской бригады под страхом красной карточки, FA решила, что поведение Серхио ни было агрессивным или угрожающим, сообщает fapl.ru.
"Come on guys. Sergio is the nicest person I ever met in my life. Look for problems in other situations not in this one."