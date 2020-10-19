Весь тренерский штаб одного из лидеров Украинской Премьер-лиги заболел коронавирусом

Однако "Ворскла" сохранила позицию в турнирной таблице.

В рамках 6-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Олимпик" в Киеве принимал одного из лидеров чемпионата - полтавскую "Ворсклу".

Отметим, что перед поединком пресс-служба полтавчан объявила, что главный тренер команды Юрий Максимов сдал положительный тест на COVID-19. Также коронавирусом заразились и двое ассистентов Максимова - Виктор Ульяницкий и Сергей Ревут. Все они находятся на самоизоляции до полного выздоровления и в матче участия не принимали.

Однако "Ворскла" смогла одержать очередную победу - 1:0.

На 69-й минуте встречи свежий Дмитрий Щербак, вышедший на замену пятью минутами ранее, выиграл силовое единоборство в штрафной дончан и сбросил мяч Владиславу Кулачу, удар которого принес "Ворскле" очередные 3 очка.

Обзор матча "Олимпик" - "Ворскла" - на сайте официального вещателя УПЛ.

Благодаря выездной победе "Динамо" над "Рухом" (2:0), в чемпионате продолжается двоевластие - полтавчане и киевляне набрали по 14 очков.

На 2 очка отстает "Шахтер", который разгромил "Львов" (5:1).

В следующем туре один из лидеров, "Ворскла", принимает чемпиона - "Шахтер".