Ломаченко удивлен решением судей отдать победу Лопесу

Экс-чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко прокомментировал сенсационное поражение американскому боксеру Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Украинский боксер проиграл единогласным решением судей. Однако Василий уверен, что поединок складывался в его пользу.

"Не знаю, мне показалось, что первая половина боя была равной. Возможно, где-то он выигрывал на один-два раунда, но во второй половине я включился.

Считаю, что вторую половину боя я забрал. Хочу приехать домой, посмотреть поединок, но я не согласен с решением судей", - заявил украинец в интервью ESPN.

"Я думал, что я выиграл, но результат есть результат. Я поговорю со своим промоутером, менеджером - и примем решение", - отметил Ломаченко.

Добавим, что, согласно статистике, Лопес выбросил вдвое больше ударов, чем соперник, - 659 против 321. При этом точность американца и украинца примерно одинакова: 183 у Теофимо (28%) против 141 у Василия (44%).

Вместе с тем, на счету Лопеса больше мощных ударов - 364, из которых точными оказались 148. Ломаченко же нанес 172 мощных ударов, из которых цели достигли 78. Зато украинец превзошел Лопеса по количеству точных джебов - 63 против 35. Что касается ударов по корпусу, то украинец ударил 20 раз, а американец - 34.

Полная статистика ударов боя Ломаченко - Лопес: