Ломаченко проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мира
Украинец отдал все три чемпионские пояса.
Фото: twitter.com/trboxing
Украинец Василий Ломаченко уступил в бою за звание абсолютного чемпиона мира американцу Теофимо Лопесу.
Бой состоялся в ночь на 18 октября в Лас-Вегасе.
Украинец начал бой с разведки, которая затянулась на несколько раундов. Лопес выбрасывал в несколько раз больше ударов, хотя точнее был Ломаченко. Американец пользовался преимуществом в габаритах и не подпускал Ломаченко близко за счет джеба, пробивая мощные боковые.
К концу четвертого раунда Лопес нанес 149 ударов, Ломаченко - 36. Однако преимущества американца в таком бою не было. Ломаченко эффектно использовал блок. И только несколько раз Лопесу удалось нанести удар в корпус.
Ломаченко и в дальнейшем проводил бой с малым количеством ударов, хотя они были меткими. Несмотря на это, у букмекеров начали меняться коэффициенты, и уже в седьмом раунде коэффициент на победу Лопеса был лучше, чем у Ломаченко.
В восьмом раунде украинец сумел провести взрывную атаку, несколько раз нанеся прицельные удары по сопернику. Всего за этот раунд каждый второй удар Ломаченко достигал цели. Зато у Лопеса точными были менее трети ударов.
В десятом раунде Ломаченко значительно превосходил соперника. Украинец оказался готовым к длительному поединку. Лопес начал уступать ему. А букмекеры снова улучшили коэффициенты на Ломаченко.
За несколько секунд до конца боя арбитру пришлось остановить поединок. У Лопеса была рассечена бровь. Бой продолжили после того, как ему оказали помощь.
Ломаченко потерпел неожиданное поражение единогласным решением судей. Все трое отдали победу Лопесу - 116-112, 119-109, 117-111.
Таким образом, украинец проиграл три чемпионских пояса.
Напомним, Ломаченко не выходил на ринг с августа 2019 года. В последнем бою украинец по очкам победил британца Люка Кэмпбелла, завоевав титул WBC. Простой Лопеса был меньше - американец в декабре 2019 нокаутировал Ричарда Кома и впервые в карьере стал чемпионом мира.
Василий Ломаченко является самым титулованным украинским боксером. Завоевал титул чемпиона мира в полулегком, втором полулегком и легком весе, WBO, WBC и The Ring весовых категориях.
Двукратный чемпион Олимпийских игр (в 2008 и 2012 годах). На любительском уровне двукратный чемпион мира (2009, 2011), чемпион Европы (2008), многократный чемпион Украины.
С сентября 2018 года возглавил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий по версии журнала "The Ring".