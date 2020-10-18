Ломаченко проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мира

Украинец отдал все три чемпионские пояса.

Фото: twitter.com/trboxing

Украинец Василий Ломаченко уступил в бою за звание абсолютного чемпиона мира американцу Теофимо Лопесу.

Бой состоялся в ночь на 18 октября в Лас-Вегасе.

Украинец начал бой с разведки, которая затянулась на несколько раундов. Лопес выбрасывал в несколько раз больше ударов, хотя точнее был Ломаченко. Американец пользовался преимуществом в габаритах и не подпускал Ломаченко близко за счет джеба, пробивая мощные боковые.

К концу четвертого раунда Лопес нанес 149 ударов, Ломаченко - 36. Однако преимущества американца в таком бою не было. Ломаченко эффектно использовал блок. И только несколько раз Лопесу удалось нанести удар в корпус.

Ломаченко и в дальнейшем проводил бой с малым количеством ударов, хотя они были меткими. Несмотря на это, у букмекеров начали меняться коэффициенты, и уже в седьмом раунде коэффициент на победу Лопеса был лучше, чем у Ломаченко.

В восьмом раунде украинец сумел провести взрывную атаку, несколько раз нанеся прицельные удары по сопернику. Всего за этот раунд каждый второй удар Ломаченко достигал цели. Зато у Лопеса точными были менее трети ударов.

You were waiting for Loma to step on the gas?

Round 8 just got everyone to the edge of their seats. ?#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/Esv1AERusU

— Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

В десятом раунде Ломаченко значительно превосходил соперника. Украинец оказался готовым к длительному поединку. Лопес начал уступать ему. А букмекеры снова улучшили коэффициенты на Ломаченко.

За несколько секунд до конца боя арбитру пришлось остановить поединок. У Лопеса была рассечена бровь. Бой продолжили после того, как ему оказали помощь.

Ломаченко потерпел неожиданное поражение единогласным решением судей. Все трое отдали победу Лопесу - 116-112, 119-109, 117-111.

Таким образом, украинец проиграл три чемпионских пояса.

Напомним, Ломаченко не выходил на ринг с августа 2019 года. В последнем бою украинец по очкам победил британца Люка Кэмпбелла, завоевав титул WBC. Простой Лопеса был меньше - американец в декабре 2019 нокаутировал Ричарда Кома и впервые в карьере стал чемпионом мира.

Василий Ломаченко является самым титулованным украинским боксером. Завоевал титул чемпиона мира в полулегком, втором полулегком и легком весе, WBO, WBC и The Ring весовых категориях.

Двукратный чемпион Олимпийских игр (в 2008 и 2012 годах). На любительском уровне двукратный чемпион мира (2009, 2011), чемпион Европы (2008), многократный чемпион Украины.

С сентября 2018 года возглавил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий по версии журнала "The Ring".



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