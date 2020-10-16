Трансферная стоимость 18-летнего игрока сборной Украины после матчей Лиги наций увеличилась в 20 раз. Футбол

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал свежий ценник на футболистов Украинской Премьер-лиги.

Отметим, что на трансферную стоимость некоторых игроков существенно повлияли последние матчи сборной Украины.

В частности, всего через неделю после закрытия трансферного окна рыночная стоимость 18-летнего центрального защитника "Динамо" Ильи Забарного выросла в 20 раз - с 50 тысяч евро до 1 млн.

Успешная игра голкипера Георгия Бущана повысила его "капитализацию" до 2,5 млн евро.

Напомним, самым дорогим игроком УПЛ остается вингер "Динамо" Виктор Цыганков (19 млн євро).

Бразильский правый латераль "Шахтера" Тете с 17 млн евро расположился на втором месте своеобразного хит-парада. Вслед за ним - динамовец Виталий Миколенко (13 млн).

Добавим, что в топ-36 - исключительно игроки "Динамо" и "Шахтера". Их гегемонию в дальнейшем списке разбивает полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня, чью стоимость Transfermarkt оценил в 2 млн евро.