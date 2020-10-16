Пулев попал в расистский скандал после своей шутки о загаре Джошуа

Чемпионский поединок уже скоро.

Фото: boxing247.com Энтони Джошуа и Кубрат Пулев

Претендент на звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) по неосторожности попал в расистский скандал.

Во время пресс-конференции болгарский боец решил пошутить по поводу оттенка кожи своего будущего соперника, чемпиона мира по версиями WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"У него, несомненно, очень мощный удар. Каковы его другие сильные стороны? Его загар лучше моего", - цитирует Пулева Boxing247.

Этот странный, неожиданный и неуместный комментарий многими был воспринят как расистский. В частности, и следующим соперником Александра Усика, британцем Дереком Чисорой.

Джошуа пока не прокомментировал инцидент.

Отметим, что у Пулева специфическое чувство юмора. Напомним, не так давно болгарский боксер попал в большую неприятность из-за того, что во время интервью схватил и поцеловал знакомую женщину-репортера без ее согласия. Его поведение было названо сексуальным домогательством. Несмотря на то, что вскоре Пулев извинился, он был дисквалифицирован и некоторое время не мог проводить поединки.

Судя по всему, Кубрату придется еще раз приносить извинения.

Добавим, бой Джошуа - Пулев состоится 12 декабря в Лондоне.