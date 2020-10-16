МОК гарантировал проведение Олимпийских игр-2020 с 23 июля

Под вопросом только приезд иностранных болельщиков в Токио.

Международный олимпийский комитет (МОК) провел онлайн-сессии с более чем 200 организациями по поводу проведения Олимпийских игр 2020 года.

Спортивный директор МОК Кит Макконнелл заверил всех участников конференций в том, что ОИ в Токио состоятся в срок с 23 июля по 8 августа 2021 года, сообщает Associated Press.

В конце 2020-го или в начале 2021 года будет опубликована финальная верстка планов проведения ОИ, заверил функционер.

Основными спорными вопросами остаются въезд всех делегаций стран-участниц, а также присутствие на соревнованиях как местных зрителей, так и зарубежных болельщиков.

Ранее вице-президент МОК Джон Коутс утверждал, что Олимпиада в Токио состоится в 2021 году независимо от ситуации с коронавирусом в мире.

Напомним, в марте Олимпийские игры-2020 были перенесены на 2021 год из-за пандемии COVID-19.