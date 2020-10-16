Клуб УПЛ отказался переносить матч чемпионата из-за вспышки коронавируса в стане соперника. Футбол

"Ингулец" отказывается переносить поединок против "Александрии".

Клуб УПЛ отказался переносить матч чемпионата из-за вспышки коронавируса в стане соперника
Олександр Поворознюк
Фото: kp.ua

Президент "Ингула" Александр Поворознюк отказался от переноса выездного матча с "Александрией" в 6-м туре Favbet Лиги.

Накануне александрийский клуб объявил о вспышке коронавируса - суммарно в "Александрии" заразились 27 человек из числа футболистов и клубного персонала.

"У нас тоже 8 человек болеют. Я сказал, что если некому выйти на поле - будет играть U-19, но играть мы будем в соответствии с календарем", - эмоционально заявил Поворознюк в интервью ТК "Футбол".

"При любых обстоятельствах будем играть. Даже если не будет у нас 13 игроков основного состава. Мы добавим U-19 и U-21, но все равно будем играть.

Вчера было 8 больных, а сегодня уже 11. При любых раскладах, как бы там ни было, подтянем U-19, но выйдем на поле. Будь в соперниках "Александрия" или киевское "Динамо". Будем играть. Не пропустим ни одной игры", - заверил функционер.

Ситуацию прокомментировал и главный тренер "Александрии" Владимир Шаран.

"Поворознюк категорически против переноса. Ему звонил наш президент и объяснил ситуацию. Поворознюк отказал.

Ну ничего, на данном этапе у нас есть 15 игроков и один вратарь. Я надеюсь, что они через два дня выйдут и сыграют", - заявил Шаран.

Напомним, матч "Александрия" - "Ингулец" пройдет в воскресенье. Начало - в 17:00.

"Александрия" занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 6 очков. "Ингулец" отстает на 2 очка и расположился на 10-м месте.

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