Роналду обвинили в нарушении протокола по коронавирусу. Футбол

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора отреагировал на возвращение в Турин нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, заболевшего коронавирусом.

"Я считаю, что Роналду нарушил медицинский протокол, когда прилетел в Италию. Разве что у него было специальное разрешение от органов здравоохранения", - цитирует Спадафора Corriere dello Sport.

В свою очередь, президент "Ювентуса" Андреа Аньелли выступил в защиту игрока туринцев.

По его словам, клуб не запрещал никому из игроков покидать клубный отель из-за изоляции.

"Когда мы отправляли команду на изоляцию в отель, это было не принудительно. Все наши игроки - свободные граждане, поэтому у них был выбор, как провести карантин: в отеле, дома или еще где-то. Главное - соблюдать меры безопасности.

И я не вижу криминала в том, что Криштиану Роналду и другие отправились в свои сборные. Это честь для любого футболиста, поэтому никакого запрета не было. Так что нет смысла в том, чтобы обвинять кого-то в нарушении карантина", - цитирует слова Аньелли Football Italia.

Накануне появилась информация, что Криштиану вернулся в Турин из-за правил карантина в разных странах. В Португалии обязательный срок карантина составляет 14 дней, а в Италии - 10.

Напомним, что 35-летний нападающий сдал положительный тест в расположении сборной Португалии накануне матча Лиги наций против Швеции.

Отметим, в отсутствие своего лидера португальцы нанесли скандинавам сокрушительное поражение - 3:0.