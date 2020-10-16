Во Львове создан еще один футбольный клуб "Карпаты"

14 октября во Львове зарегистрировано ООО "ФК "Карпаты". Его генеральным директором назначен Степан Юрчишин, а спортивным директором/главным тренером - Андрей Тлумак, сообщает ua-football.com.

Учредителем ООО "ФК "Карпаты" выступило предприятие "Западный Буг" с вкладом в уставный капитал в размере 1 млн гривен.

В новом клубе обещают провести пресс-конференцию и предоставить информацию о дальнейшей деятельности и развитии.

Руководство предприятия "Западный Буг" заявляет об ожидаемом изменении состава участников ООО "ФК "Карпаты" в связи с вхождением других львовских предприятий в уставный капитал, а также о подготовке к превращению общества в акционерное.

Напомним, что во Львове есть другой футбольный клуб "Карпаты", который по итогам прошлого сезона УПЛ был снят с соревнований и переведен сразу во Вторую лигу. Новый чемпионат команда начала неудачно, набрав после 5-ти туров лишь 3 очка.