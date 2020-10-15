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2020-10-15
Минздрав разрешил присутствие зрителей на матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Ювентус". Футбол
Трибуны будут заполнены на 30%.
Фото: isport.ua
Министерство здравоохранения удовлетворило просьбу "Динамо" о присутствии фанатов на матче стартового тура Лиги чемпионов против "Ювентуса", сообщает пресс-служба киевлян.
Так что НСК "Олимпийский" будет заполнен на 30%, на игру сможет прийти чуть более 21 тысяч зрителей.
Матч "Динамо" - "Ювентус" состоится 20 октября, начало в 19:55.
Напомним, за два часа до матча Лиги наций Украина - Испания Украинская ассоциация футбола (УАФ) аннулировала половину билетов на матч из-за уменьшения квоты на продажу с 30% до 15% по рекомендации МЗ.
В итоге многие болельщики, которые приобрели билеты, не попали на трибуны НСК "Олимпийский".