Минздрав разрешил присутствие зрителей на матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Ювентус". Футбол

Трибуны будут заполнены на 30%.

Министерство здравоохранения удовлетворило просьбу "Динамо" о присутствии фанатов на матче стартового тура Лиги чемпионов против "Ювентуса", сообщает пресс-служба киевлян.

Так что НСК "Олимпийский" будет заполнен на 30%, на игру сможет прийти чуть более 21 тысяч зрителей.

Матч "Динамо" - "Ювентус" состоится 20 октября, начало в 19:55.

Напомним, за два часа до матча Лиги наций Украина - Испания Украинская ассоциация футбола (УАФ) аннулировала половину билетов на матч из-за уменьшения квоты на продажу с 30% до 15% по рекомендации МЗ.

В итоге многие болельщики, которые приобрели билеты, не попали на трибуны НСК "Олимпийский".