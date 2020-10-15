"Ювентус" в полном составе отправился на изоляцию из-за коронавируса. Футбол

Матч против "Динамо" в Киеве уже через 5 дней.

"Ювентус" в полном составе отправился на изоляцию из-за коронавируса
Фото: isport.ua

Руководство "Ювентуса" решило отправить всю первую команду на изоляцию, сообщает пресс-служба туринцев.

Такое решение принято после того, как второй после Криштиану Роналду футболист - хавбек Уэстон Маккенна - сдал положительный тест на коронавирус.

Сообщается, что футболисты, как и раньше, будут тренироваться и готовиться к поединкам, однако занятия будут проходить в небольших группах.

Кроме того, игрокам запрещено контактировать с персоналом в соответствии с регламентом и медицинским протоколом.

Напомним, Роналду сдал положительный тест на COVID-19, когда находился в расположении сборной Португалии - перед матчем Лиги наций против Швеции.

Добавим, что в ближайшую субботу "Ювентус" в рамках четвертого тура Серии А должен провести выездной поединок против "Кротоне", а уже через три дня "Старая синьора" стартует в Лиге чемпионов матчем в Киеве против "Динамо".

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