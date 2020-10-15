Экс-игрок сборной Украины вошел в тренерский штаб московского "Динамо"

Добавим, что еще один бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук является ассистентом главного тренера санкт-петербургского " Зенита ".

Известный экс-форвард нескольких клубов Бундеслиги, "Ливерпуля" и сборной Украины Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского " Динамо ", сообщает официальный сайт клуба.

Теперь таких в РПЛ двое.