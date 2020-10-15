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2020-10-15
Экс-игрок сборной Украины вошел в тренерский штаб московского "Динамо"
Теперь таких в РПЛ двое.
Андрій Воронін
Фото: dynamo.kiev.ua
Известный экс-форвард нескольких клубов Бундеслиги, "Ливерпуля" и сборной Украины Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.
Новым главным тренером команды назначен немецкий специалист Сандро Шварц.
Добавим, что еще один бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук является ассистентом главного тренера санкт-петербургского "Зенита".