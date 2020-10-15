Французский тинейджер повторил 110-летнее достижения в сборной Франции

Les Bleus обыграли хорватов.

Французский тинейджер повторил 110-летнее достижения в сборной Франции
Едуардо Камавінга
Фото: soccer.ru

В Загребе на стадионе "Максимир" в рамках четвертого тура Лиги наций в группе А3 сборная Хорватии принимала французов.

Подопечным Златка Далича снова не удалось победить. С учетом поражения 8 сентября (2:4) в рамках второго тура Лиги наций, этот проигрыш хорватов от чемпионов мира-2018 является третьим подряд.

Гости довольно быстро открыли счет - это сделал Антуан Гризманн на 8-й минуте - 0:1. Добавим, что в первом тайме французы владели достаточно ощутимым преимуществом и должны были удвоить счет, но Килиан Мбаппе не смог завершить точным ударом ювелирную передачу от Антони Марсьяля.

Во второй половине встречи хозяева перехватили инициативу и смогли в середине тайма сравнять счет - 1:1.

Однако последнее слово было за подопечными Дидье Дешама.

На 79-й минуте была разыграна удивительная трехходовка. Погба через полполя сделал самонаводящуюся передачу на Люка Диня, который касанием переправил мяч в штрафную, где Мбаппе выиграл единоборство с защитником и также касанием отправил мяч в ворота - 1:2.

Добавим, что за полчаса до конца матча на поле в составе гостей появился Эдуардо Камавинга, для которого это был третий матч в карьере за сборную Франции.

Так полузащитник клуба "Ренн" повторил в своей национальной команде достижение 110-летней давности - Камавинга стал вторым игроком в истории команды, который провел три матча до достижения 18-летия. Ранее это сделал Даниэль Мерсье в 1910 году, сообщает Stats Foot.

Отметим, что свой 18-й день рождения уроженец Анголы отметит 10 ноября.

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