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2020-10-15
Малиновский возглавил список самых дорогих украинских футболистов
Игрок "Аталанты" обошел Александра Зинченко.
Фото: Katerina Sulova / Global Look Press
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский стал самым ценным украинским игроком по версии Transfermarkt.
Трансферная стоимость полузащитника "Аталанты" составляет 21 млн евро, и по капитализации он обошел латераля "Манчестер Сити" Александра Зинченко, который, по предварительной версии авторитетного портала, подешевел на 4 млн евро, оказавшись на второй позиции.
Прибавили в стоимости "динамовцы" Виктор Цыганков и Виталий Миколенко - они на третьей и четвертой позициях соответственно.
Отметим, что потерял в цене и самый высокооплачиваемый игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко - с 9,5 млн евро он опустился до 7,5 млн.