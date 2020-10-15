Малиновский возглавил список самых дорогих украинских футболистов

Игрок "Аталанты" обошел Александра Зинченко.

Руслан Малиновский
Фото: Katerina Sulova / Global Look Press
Руслан Малиновский

Руслан Малиновский стал самым ценным украинским игроком по версии Transfermarkt.

Трансферная стоимость полузащитника "Аталанты" составляет 21 млн евро, и по капитализации он обошел латераля "Манчестер Сити" Александра Зинченко, который, по предварительной версии авторитетного портала, подешевел на 4 млн евро, оказавшись на второй позиции.

Прибавили в стоимости "динамовцы" Виктор Цыганков и Виталий Миколенко - они на третьей и четвертой позициях соответственно.

Отметим, что потерял в цене и самый высокооплачиваемый игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко - с 9,5 млн евро он опустился до 7,5 млн.

В топ-10 также попали Роман Яремчук, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Ярослав Ракицкий и Марлос.


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