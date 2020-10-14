Самая слабая сборная Европы не проиграла впервые за шесть лет.

Сан-Марино дало бой Лихтенштейну.

Самая слабая сборная Европы не проиграла впервые за шесть лет.
Фото: Twitter

Накануне в столице Лихтенштейна Вадуце национальная команда Сан-Марино устроила сенсацию, отстояв нулевую ничью против хозяев в матче Лиги наций - 0:0.

Таким образом, сборная Августейшей республики Сан-Марино, как официально называется эта карликовое государство (по площади оно в 13 раз меньше Киева), избежала поражения впервые с 15 ноября 2014 года, когда сыграла вничью с аналогичным счетом с Эстонией в отборе на Евро-2016 .

С того времени самая слабая по рейтингу УЕФА команда Европы (55-е место) проиграла 39 матчей подряд, пропустив 173 гола против 4 забитых.

Добавим, что возглавляет группу D2 государство, которое по площади в 10 раз меньше Сан-Марино - Гибралтар.

Сборная этой британской заморской территории на южной оконечности Пиренейского полуострова набрала 6 очков, у Лихтенштейна - 4 и замыкает группу Сан-Марино с историческим одним очком .



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