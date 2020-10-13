В Украине запретили проводить спортивные мероприятия со зрителями, кроме международных соревнований. Футбол

Футбольные матчи сборной, а также поединки ЛЧ и ЛЕ могут проводить со зрителями, но по решению МОЗ.

В Украине запретили проводить спортивные мероприятия со зрителями, кроме международных соревнований
Фото: koloskovalivka.com

Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина по всей территории страны до конца 2020 года.

При этом разрешается проведение спортивных соревнований на территории регионов без зрителей, сообщает

sportarena.com.

Международные соревнования могут проходить с болельщиками только с отдельного разрешения МОЗ.

Ранее сообщалось, что

сборная Украины и клубы-участники еврокубков смогут играть домашние игры со зрителями только в том случае, если территориально место проведения будет приходиться на "желтую" или "зеленую" зону карантина.

Ранее на матчах внутренних футбольных соревнований (Favbet Лига, Первая и Вторая лиги, Кубок Украины) допускалось присутствие болельщиков до 25% от вместимости стадиона.

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