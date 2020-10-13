France Football назвал очередных номинантов в "Команду мечты". Футбол

Настал черед атакующих футболистов.

France Football назвал очередных номинантов в "Команду мечты"

Авторитетное издание France Football опубликовало список номинантов на попадание в "Команду мечты".

Ранее были выбраны номинанты в амплуа вратаря, левого, правого и центрального защитников, а также опорного хава.

Журналисты объявили очередных номинантов в амплуа атакующих полузащитников и форвардов.

Добавим, что ресурсом в данной категории France Football владел богатым.

Здесь и Франческо Тотти, и Зинедин Зидан, и Ференц Пушкаш, и Андрес Иньеста, а также Диего Марадона с Пеле.

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