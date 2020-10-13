Стала известна дата чемпионского боя между Джошуа и Пулевым

12 декабря в столице Великобритании.

Фото: boxingscene.com Энтони Джошуа и Кубрат Пулев

Претендент на звание чемпиона мира в супертяжелом весе Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) сообщил, что подписал контракт на бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Один из самых громких боксерских ивентов состоится 12 декабря в Лондоне.

"Нет дороги назад. Пулев - Джошуа. Дата - 12 декабря, место - Лондон.

Дата и место проведения боя теперь не подлежат изменению, и обе стороны подписали официальный контракт", - цитирует Пулева Boxing Scene.

Добавим, что на кону будет стоять чемпионский пояс IBF.

Напомним, 39-летний Пулев провел последний бой в ноябре прошлого года, когда единогласным решением судей победил американца Райделла Букера.

30-летний Джошуа не дрался с декабря 2019 года, когда взял реванш у Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира в хэвивейте.