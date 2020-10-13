"Кременчуг" до минимума сократил разрыв в счете против "Донбасса" в финальной серии УХЛ

Гости снова победили.

"Кременчуг" до минимума сократил разрыв в счете против "Донбасса" в финальной серии УХЛ
"Донбас" - "Кременчук"
Фото: ХК "Донбас"

Накануне состоялся третий поединок финальной серии УХЛ - "Донбасс" на своей площадке принимал "Кременчуг". В первых двух играх в роли хозяев выступал "Кременчуг", и донецкий клуб одержал две победы.

Тенденция: команда принимает и проигрывает - сохранилась.

В третьем матче также победу одержали гости - в матче была забита единственная шайба. На предпоследней минуте третьего периода «Кременчуг» сумел забросить шайбу в меньшинстве, чем и записал на свой счет первую победу в финальной серии.

Счет в серии 2:1

"Донбасс" - "Кременчуг" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

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