Экс-наставник "Шахтера" номинирован France Football на звание лучшего опорника в истории футбола

France Football озвучил очередных номинантов.

Экс-наставник "Шахтера" номинирован France Football на звание лучшего опорника в истории футбола
Бернд Шустер і Рінат Ахметов
Фото: ua.tribuna.com

Авторитетное издание France Football намерено собрать команду всех времен.

Ранее были выбраны номинанты в амплуа вратаря, левого, правого и центрального защитников.

В очередной порции от издательства определены 20 номинантов на позицию опорного полузащитника.

В частности, в него вошли действующие главные тренеры "Манчестер Сити", "Ювентуса", "Глазго Рейнджерс" и "Аль-Садд" Хосеп Гвардиола, Андреа Пирло, Стивен Джерард и Хави соответственно.

Кроме того, в список номинантов попал и Бернд Шустер, с 2003 по 2004 годы возглавлявший донецкий "Шахтер".

France Football опросит 177 журналистов из ведущих мировых изданий, которые выберут на каждую позицию лучшего игрока за всю историю. Победители опроса составят символическую сборную.

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