Команда Шевченко вынесла урок из поражения от французов, но снова проиграла гранду

Сборная Украины минимально проиграла немцам.

В рамках 3-го тура Лиги наций сборная Украины на НСК "Олимпийский" в присутствии зрителей принимала сборную Германии и проиграла - 1:2.

4-кратные чемпионы мира начали поединок не спеша и действовали трудновато и медленно. Однако опасные моменты возникали у ворот Георгия Бущана.

В середине первого тайма после стандарта мяч в штрафной украинцев получил центральный защитник гостей Антонио Рюдигер, который закрутил вираж и сделал, как оказалось, голевую передачу вдоль вратарской своему коллеге по амплуа Гинтер, так счет в матче был открыт - 0:1.

В команде Шевченко в атаке до конкретики дело не доходило. Первый голевой момент у ворот Мануэля Нойера возник только по завершению часа игрового времени, но Виктор Цыганков своим шансом не воспользовался.

К тому времени немцы после ошибки Бущана удвоили свое преимущество - 0: 2.

Отметим, что, несмотря на допущенный промах, голкипер украинской сборной был в своей команде лучшим на поле.

В середине второго тайма Шевченко провел ряд замен, и сборная Украины ожила. Атаки хозяев стали регулярно доходить до чужой штрафной.

На 77-й минуте израильский рефери Орель Гринфельд назначил пенальти в ворота гостей за фол Никласа Зюле Роману Яремчуку. Удар Руслана Малиновского был безупречно точным - 1: 2.

Это поражение сборной Украины сместило ее в турнирной таблице со 2-го на 3-е место.

В свою очередь, подопечные Йоахима Лева одержали свою первую победу с ноября прошлого года и в целом первую победу в этом турнире.