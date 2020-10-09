Определились все финалисты отбора Евро-2020

Накануне состоялись полуфиналы плей-офф отбора чемпионата Европы-2020, по результатам которых стали известны четыре пары претендентов на дополнительные, последние путевки в финальный турнир.

Путь A. Венгрия - Исландия (место проведения матча - Будапешт).

В полуфинале венгры обыграли болгар - 3:1, а островное государство - румын - 2:1.

Путь B. Северная Ирландия - Словакия (Белфаст).

Североирландцы были сильнее сборной Боснии и Герцеговины - 1:1, по пенальти - 4:3. Словаки также в серии 11-метровых сломили сопротивление ирландцев - 0:0, по пенальти - 4:2.

Путь C: Сербия - Шотландия (Белград).

Сербы обыграли норвежцев - 2:1, а британцы - израильтян - 0:0, по пенальти - 5:3.

Путь D: Грузия - Северная Македония (Тбилиси).

Грузины минимально обыграли белорусов - 1:0, а северомакедонцы - косовар - 2:1.

Отметим, что победитель этой пары попадет в группу к сборной Украины.

Все решающие матчи пройдут 12 ноября. Победители получат место в финальном турнире, жеребьевка которого ранее уже определила состав групп.