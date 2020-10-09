Сопромоутер Усика хочет организовать благотворительный бой между легендами "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд"

Эдди Гирн хочет увидеть, так ли хороши Руни и Фердинанд в ринге, как и на зеленом поле.

Сопромоутер Усика хочет организовать благотворительный бой между легендами "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд"
Едді Гірн
Фото: Комерсантъ

Сопромоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эдди Гирн в прямом эфире подкаста BBC Radio 5 live No Passion No Point с защитником "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджилом ван Дейком заявил, что хочет организовать благотворительный бой между двумя легендами "Манчестер Юнайтед" - Уэйном Руни и Рио Фердинандом.

"Я хотел бы организовать бой между Уэйном Руни и Рио Фердинандом на "Олд Траффорд" ради благотворительности. Они оба думают, что умеют немного боксировать", - несколько раскрыл свои планы известный британский спортивный промоутер.

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