Матч между сборными Англии и Шотландии U-19 прервали по ходу первого тайма из-за коронавируса

Результаты тестирования пришли прямо в ходе встречи.

Матч между сборными Англии и Шотландии U-19 прервали по ходу первого тайма из-за коронавируса
Фото: FA / REX / Shutterstock

Накануне матч между юношескими сборными Англии и Шотландии прервали по ходу первого тайма.

Причина - положительный тест на коронавирус у главного тренера шотландской команды Билли Старка, сообщает The Guardian.

Первый раунд тестирования, проведенный в минувшее воскресенье, показал отрицательный тест.

Однако, так как команды планировали провести ответный матч в следующее воскресенье, стороны договорились провести повторные тесты в день проведения первого поединка.

Уже по ходу матча менеджера сборной Шотландии поставили в известность о положительных результатах тестирования Старка, после чего матч немедленно прервали при счете 3:1 в пользу англичан.

Также команды отказались от проведения второго матча в воскресенье. Шотландская сторона отправилась на самоизоляцию.

Сборные встречались на поле спортивного комплекса "Сент-Джордж Парк", где к следующим матчам готовится и национальная команда Англии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийскую теннисистку подозревают в участии в договорном матче на "Ролан Гаррос"РоSSийскую теннисистку подозревают в участии в договорном матче на "Ролан Гаррос"
45-летнего Шовковского включили в заявку сборной Украины на матч с Францией45-летнего Шовковского включили в заявку сборной Украины на матч с Францией
В Харькове во время забега умер участник международного марафонаВ Харькове во время забега умер участник международного марафона
Шевченко лишился 12 футболистов, которые не будут участвовать в матчах сборной Украины из-за травм и коронавирусаШевченко лишился 12 футболистов, которые не будут участвовать в матчах сборной Украины из-за травм и коронавируса
Сегодня стартует продажа билетов на матчи сборной Украины против Германии и Испании. ФутболСегодня стартует продажа билетов на матчи сборной Украины против Германии и Испании. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко дал положительный ответ на просьбу "Динамо" пустить болельщиков на матчи Лиги чемпионов. ФутболКличко дал положительный ответ на просьбу "Динамо" пустить болельщиков на матчи Лиги чемпионов. Футбол
"Донбасс" с феерическим сценарием выиграл первый матч финала плей-офф УХЛ"Донбасс" с феерическим сценарием выиграл первый матч финала плей-офф УХЛ
В еще одном клубе Украинской премьер-лиги вспышка коронавируса. ФутболВ еще одном клубе Украинской премьер-лиги вспышка коронавируса. Футбол
Трех роSSийских тяжелоатлетов отстранили от участия во всех турнирах из-за допингаТрех роSSийских тяжелоатлетов отстранили от участия во всех турнирах из-за допинга
Повторные тесты двух вратарей сборной Украины на COVID-19 перед матчем с Францией дали отрицательный результат. ФутболПовторные тесты двух вратарей сборной Украины на COVID-19 перед матчем с Францией дали отрицательный результат. Футбол
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в товарищеском матче - 1:7. ФутболСборная Украины разгромно проиграла Франции в товарищеском матче - 1:7. Футбол
45-летнего Шовковского включили в заявку сборной Украины на матч с Францией45-летнего Шовковского включили в заявку сборной Украины на матч с Францией
УЕФА перенес матчи Лиги наций с участием Армении и Азербайджана на нейтральное полеУЕФА перенес матчи Лиги наций с участием Армении и Азербайджана на нейтральное поле
Топ-фаворит Джиро д\'Италия-2020 сошел из-за перелома тазовой кости в результате паденияТоп-фаворит Джиро д\'Италия-2020 сошел из-за перелома тазовой кости в результате падения
В клубе Украинской Премьер-лиги вспышка коронавируса. ФутболВ клубе Украинской Премьер-лиги вспышка коронавируса. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости