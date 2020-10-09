Матч между сборными Англии и Шотландии U-19 прервали по ходу первого тайма из-за коронавируса
Результаты тестирования пришли прямо в ходе встречи.
Накануне матч между юношескими сборными Англии и Шотландии прервали по ходу первого тайма.
Причина - положительный тест на коронавирус у главного тренера шотландской команды Билли Старка, сообщает The Guardian.
Первый раунд тестирования, проведенный в минувшее воскресенье, показал отрицательный тест.
Однако, так как команды планировали провести ответный матч в следующее воскресенье, стороны договорились провести повторные тесты в день проведения первого поединка.
Уже по ходу матча менеджера сборной Шотландии поставили в известность о положительных результатах тестирования Старка, после чего матч немедленно прервали при счете 3:1 в пользу англичан.
Также команды отказались от проведения второго матча в воскресенье. Шотландская сторона отправилась на самоизоляцию.
Сборные встречались на поле спортивного комплекса "Сент-Джордж Парк", где к следующим матчам готовится и национальная команда Англии.